Белгород, 18 июня, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Поздним вечером 18 июня украинские боевики с помощью дронов атаковали несколько населённых пунктов Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Так с помощью FPV-дрона ВСУ атаковали частный жилой дом в селе Вергилёвка Белгородского района, после взрыва жилище полностью сгорело.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом, где сдетонировал. В здании выбиты окна и повреждены стены.

В селе Новостроевка-Первая дрон сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями. В результате оказались пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов.

Ещё один украинский беспилотник атаковал город Грайворон. В одном из частных домов пробита крыша.

В селе Головчино от детонации дрона в частном домовладении выбило окно, осколками посекло лобовые стёкла двух автомобилей, добавил глава Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, боевики ВСУ в ночь на 18 июня с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Её доставили в больницу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 18 июня заявил, что в городе Азове после налёта беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами. К месту направили пожарный поезд, а также лабораторию Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха. В МЧС уточнили, что ликвидируют возгорание на площади 3,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 200 специалистов и 49 единиц техники. Содержание в воздухе загрязняющих веществ не превышало норму.