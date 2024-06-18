Лондон, 18 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию истребителями F-16 и ищут отговорки, заявила руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова, слова которой приводит британская газета The Times.

Marcus Brandt/Global Look Press

«Всё, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода… Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история», — заявила она.

Устинова утверждает, что Вашингтон ищет отговорки. Задержка с обучением означает, добавила она, что к концу года будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для управления F-16. По её словам, на данный момент только восемь украинских пилотов проходят подготовку в американском штате Аризона и 12 в Дании.

Также Устинова отметила, что Украина просила США выделить ещё хотя бы десять мест в учебных программах, но просьба была отклонена.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ждёт передачу от Дании американских истребителей F-16. На Западе же подчёркивают невозможность поставок Киеву таких самолётов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

До этого изданиеDefense News написало, что 11 стран НАТО взяли на себя ответственность за обучение украинских пилотов ещё год назад, на саммите альянса в Вильнюсе. Однако программа и качество обучения ВСУ оставляют желать лучшего.

Согласно данным Politico, Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды уже этим летом могут передать Украине более 60 истребителей F-16. При этом США, Дания и Румыния столкнулись с проблемами с доступными местами для обучения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал в ядерной сфере, поскольку истребители долгое время использовались в рамках так называемых ядерных миссиях НАТО, а некоторые модификации способны нести ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что поставки F-16 на Украину не отразятся на ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, американские истребители будут уничтожаться, как и другая западная техника.