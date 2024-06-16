Киев, 16 июня, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время ожидает передачу от Дании американских истребителей F-16. Об этом 16 июня написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам встречи с датским премьер-министром Мэтте Фредериксен.

TASS/Marcus Brandt/dpa

«Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолётов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время», — написал он.

Глава киевского режима добавил, что также обсудил с Фредериксен намечающиеся переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня издание Defense News написало, что программа и качество обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16 оставляют желать лучшего. Автор публикации уточнил, что пока Запад не сумел подготовить ни достаточного количества пилотов, ни инженеров для обслуживания F-16, а сами поставки этих самолётов оказались удручающе долгими.

Перед этим издание Politico сообщило, что Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды уже нынешним летом могут передать Киеву свыше 60 истребителей F-16. Вместе с тем уточнялось, что США, Дания и Румыния столкнулись с проблемами с доступными местами для обучения украинских пилотов.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов 10 июня заявил, что Киев хочет разместить часть обещанных ему Западом F-16 за границей. По его утверждению, ВСУ якобы будут использовать истребители за границей в качестве резерва для замены неисправных самолётов.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее предупреждал, что российская сторона будет расценивать передачу Киеву F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Министр напомнил, что эти самолёты долго служили главным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий блока.

Президент Владимир Путин в марте указывал на то, что возможная передача украинской армии F-16 не изменит ситуацию в зоне спецоперации и их уничтожат, как и другую западную военную технику. Российский лидер также отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.