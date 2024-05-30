Москва, 30 мая, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Москва будет считать передачу Киеву истребителей F-16 преднамеренным сигналом НАТО в ядерной сфере. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что эти военные самолёты долгое время были основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», ― процитировали «Известия» Лаврова.

По словам министра, России пытаются дать понять, что США и НАТО на Украине готовы буквально на всё.

Глава МИД также подчеркнул, что поставка F-16 не изменит положения на линии боевого соприкосновения. Вооружённые силы России будут уничтожать эти самолёты на Украине так же, как и любое другое западное вооружение, указал Лавров.

Он также выразил надежду на то, что учения России и Белоруссии с нестратегическим ядерным оружием смогут вразумить западные страны и уберечь от опрометчивых поступков.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральный штаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений российские военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Как заявили в Министерстве обороны России, учения станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что в ядерных учениях России и Белоруссии нет ничего необычного, в НАТО проходят такие же учения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 марта заявил, что в небе над Украиной в 2024 году появятся истребители F-16. Он пояснил, что поставки военных самолётов пройдут в рамках предоставляемого пакета военной помощи из Нидерландов.

Дания пообещала Киеву, что этим летом передаст первую партию истребителей F-16 производства США. При этом количество военных самолётов датское минобороны не назвало. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 13 мая заявила, что обещанные королевством американские истребители четвёртого поколения F-16 появятся на Украине в течение месяца.

Агентство Reuters 10 мая со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Также отмечалось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Глава министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб 28 мая заявила, что власти королевства поставят Украине 30 самолётов F-16 до 2028 года.

Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк 29 мая заявил, что Украине необходимо по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта. При этом, по его словам, оптимальным для Киева станет получение 100–120 истребителей западного производства.

Путин в марте подчеркнул, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.