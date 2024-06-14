Вашингтон, 14 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Программа и качество обучения украинских пилотов для управления американскими истребителями F-16 оставляют желать лучшего. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Defense News.

ИА Регнум F-16, Украина

Авторы материала напомнили, что 11 стран — членов НАТО взяли на себя ответственность за обучение украинских пилотов ещё год назад, на саммите альянса в Вильнюсе. Утверждается, что Киев добивался этого решения больше года.

«Почти год спустя и всего за несколько недель до следующего саммита НАТО эти F-16 всё ещё не прибыли… Проблемы с их поставкой становятся всё более очевидными», — говорится в материале.

Отмечается, что Западу не удалось подготовить ни достаточного количества пилотов, ни инженеров для обслуживания американских истребителей, а сама же поставка F-16 оказалась удручающе длительной.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды уже этим летом могут передать Украине более 60 истребителей F-16. При этом США, Дания и Румыния столкнулись с проблемами с доступными местами для обучения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал в ядерной сфере, поскольку истребители долгое время использовались в рамках так называемых ядерных миссиях НАТО, а некоторые модификации способны нести ядерное оружие. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что поставки F-16 на Украину не отразятся на ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, американские истребители будут уничтожаться, как и другая западная техника.