Вашингтон, 6 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Киев может получить более 60 американских истребителей F-16 уже этим летом, пишет Politico.

TASS/Zuma

«Этим летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 истребителей F-16», — пишет издание.

Отмечается, что Киев требует от Вашингтона и других стран начать программу подготовки лётчиков ВСУ к боевому применению F-16.

Как пишет издание, ранее на Украине сообщили, что у них есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на территории Соединённых Штатов.

«Администрация (президента США Джо) Байдена заявила Киеву, что на авиабазе Аризоны не хватает мест для обучения более 12 лётчиков одновременно», — отмечает издание.

Вместе с тем в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения, рассказали агентству три источника на условиях анонимности.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Кроме того, уточнялось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

В МИД заявили, что Россия будет воспринимать истребители F-16, переданные Украине, как носители ядерного оружия. В дипведомстве указали, что самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО. Москва будет считать передачу Киеву истребителей F-16 преднамеренным сигналом альянса в ядерной сфере, заявил 30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.