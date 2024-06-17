Москва, 17 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине перечеркнули итоги так называемой мирной конференции в Швейцарии, заявил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков.

Швейцарская конференция не внесла никакого вклада в продвижение подлинного урегулирования конфликта, подчеркнул Ушаков.

Даже западные лидеры в ходе указанного саммита отмечали, что добиться урегулирования конфликта без участия России невозможно, добавил помощник президента.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ призывает к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. При этом в коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором ранее настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кроме того, представители 15 стран, участвовавшие в работе конференции, подписать итоговый документ отказались. Результативность «мирного саммита» стремится к нулю, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы её армией командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае Владимир Путин. В июне президент назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.

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