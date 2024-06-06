Париж, 6 июня, 2024, 22:16 — ИА Регнум. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, заявил 6 июня президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, летом 2024 года французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ, сказал он.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и своё воздушное пространство. Поэтому с завтрашнего дня мы начнём программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов», — сказал Макрон.

Президент Франции также заявил, что Франция выступает за «мир на Украине», отметив, что такой мир не должен стать «капитуляцией Киева».

Кроме того, Макрон отметил, что Франция разрешает Украине применять своё оружие для нанесения ударов по территории России.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня стало известно, что первый офицер военно-воздушных сил Греции прибыл в Киев, чтобы в качестве инструктора готовить украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16, переданными Украине состоящими в НАТО странами.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Кроме того, уточнялось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее предупреждал, что Москва расценит передачу Киеву самолётов F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что эти истребители долгое время служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.