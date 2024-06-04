Москва, 4 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России, заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Dirk Waem/Global Look Press

«Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают», — сказал он на пресс-конференции.

Кем бы они ни значились, военнослужащими ВС Франции или просто наёмниками, они представляют законную цель для российских Вооружённых сил, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde написала о планах президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.

Рассматриваются вопросы обучения сапёров и бойцов новой мотострелковой бригады. К коалиции могут присоединиться Великобритания, Эстония, Литва и другие государства. Пока основное обучение украинских военных проходит в Польше, Германии и Великобритании.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну с Россией, если сумеет создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину.