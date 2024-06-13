Москва, 13 июня, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Действия Франции по украинскому конфликту приближают прямое столкновение с Россией. Об этом 13 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

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«Франция всё глубже вовлекается в вооружённый конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной», — рассказала она.

Дипломат отметила, что подобный сценарий может привести к непредсказуемым последствиям.

Как передавало ИА Регнум, Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, заявил 6 июня президент страны Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ. Он также заверил, что Париж разрешает Киеву применять своё оружие для нанесения ударов по российской территории.

В мае Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.

Любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России, заявил 4 июня министр иностранных дел Сергей Лавров. Кем бы они ни значились, военнослужащими ВС Франции или просто наёмниками, они представляют законную цель для российских вооружённых сил, добавил дипломат.

Захарова 13 июня заявила, что НАТО давно ведёт подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией. Она отметила, что Россия не имеет никаких агрессивных планов по отношению к альянсу, но понимает, что они есть у НАТО.

Президент России Владимир Путин 28 мая рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия. Глава государства указал на то, что особенно о таких последствиях стоит думать европейским странам, которые, как правило, имеют небольшую территорию с очень высокой плотностью населения.