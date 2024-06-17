Москва, 17 июня, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Многие страны, принимавшие участие на саммите в Швейцарии по Украине, говорили о бесперспективности обсуждения урегулирования конфликта без России, в Кремле это зафиксировали, заявил 17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Moncloa/Global Look Press

«Собственно, многие из них, и это была широко распространённая точка зрения на этом мероприятии, многие из них именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьёзных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали», — сказал он.

Тот факт, что страны, с которыми Россия поддерживает дружеские контакты, например, Венгрия, Сербия и Турция, поддержали итоговую декларацию «саммита мира», не испортит отношения с Москвой, подчеркнул представитель Кремля.

«Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит.

Позднее стало известно, что Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике саммита по Украине. Таким образом, число государств, не поддержавших итоговый документ, возросло до 15. Среди них, — Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и Ватикан.

Во время выступления на открытии «мирного саммита» президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта по Украине невозможно без участия России. При этом представителей России на мероприятие не пригласили. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о необходимости пригласить представителей России на следующий саммит по Украине. По его словам, в Киеве рассчитывают, что следующий саммит приведёт к завершению украинского конфликта.

Накануне саммита, 14 июня, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей и если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.