Швейцария, 17 июня, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Решение 15 стран, представленных на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке и отказавшихся подписать финальную декларацию, подорвало значимость и без этого заведомо бесперспективного саммита, заявил сенатор Алексей Пушков.

Pixabay.com Флаг Швейцарии

«15 стран, представленных на конференции в Бюргенштоке, отказались подписать финальную декларацию. Это говорит о том, что ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддержать подход Запада», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что из 15 государств, отказавшихся подписать декларацию, 13 являются ведущими странами Глобального Юга. Также Пушков назвал символичным отказ Ватикана. По мнению сенатора, отказавшиеся присоединиться к коммюнике страны таким образом выразили свою позицию, отличную от антироссийской позиции Запада по Украине.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ, проект которого был представлен после первого дня саммита, призывает к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. При этом в итоговое коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором в рамках так называемой формулы мира настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вечером 16 июня стало известно, что Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике саммита по Украине. Таким образом, число государств, не поддержавших итоговый документ, возросло до 15. Среди них, помимо уже названных, — Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и Ватикан.