Москва, 17 июня, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Российский министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 394-го мотострелкового полка и 218-го танкового полка Вооруженных сил (ВС) России с освобождением населённого пункта Старомайорское в ДНР, сообщило 17 июня Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Указанные подразделения получили телеграммы от главы ведомства. Глава ведомства отметил заслуги 394-го мотострелкового полка в продвижении на времевском направлении.

«Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, военнослужащие полка освободили населённый пункт Старомайорское», — подчеркнул министр, слова которого приводит Минобороны в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что одного из представителей этой воинской части удостоили звания Героя России. Кроме того, Белоусов уточнил, что бойцы, которые служат в полку, получили более 1800 государственных наград и знаков отличия.

Глава Минобороны также указал на самоотверженность и мужество, проявленные военнослужащими 218-го танкового полка, также участвовавшего в освобождении Старомайорского. Белоусов добавил, что свыше 750 бойцов этого подразделения ВС РФ были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что российские войска полностью освободили село Старомайорское. 11 июня появилась информация о том, что Вооружённые силы России освободили село Артёмовка (ЛНР) и населённый пункт Тимковка (Харьковская область).

14 июня президент России Владимир Путин присвоил почётные наименования разведывательному пункту специального назначения и двум мотострелковым полкам ВС РФ за их боевые заслуги. 16 июня стало известно, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области.