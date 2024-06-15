Москва, 15 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указами от 14 июня присвоил почётные наименования разведовательному пункту специального назначения и двум мотострелковым полкам. Тесты указов опубликованы на официальном портале правовых актов.

Kremlin.ru Владимир Путин

Почётное наименование «имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» президент присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству, а также учитывая заслуги личного состава».

Президент присвоил почётное наименование «гвардейский» мотострелковым полкам 1466 и 1472. Как сказано в указах, полки будут теперь именоваться гвардейскими за проявленные в боях по защите Родины и интересов государства массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

Указы президента вступили в силу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня президент присвоил замначальника Генштаба ВС РФ Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения Вооружённых сил России Анатолию Гуляеву звание генерал-полковника, замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаилу Бабичу и руководителю ГУ инновационного развития Минобороны Александру Осадчуку — звание генерал-лейтенанта.

В конце марта Путин присвоил почётное наименованио «гвардейская» 75-й бригаде управления — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боях. Почётное звание «гвардейская» также получила 29-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты им. Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова.