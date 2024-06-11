Москва, 11 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили село Артёмовка в ЛНР, а также населённый пункт Тимковка в Харьковской области. Об этом 11 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области и Невского в ЛНР.

Военный уточнил, что за сутки украинская армия лишилась на этом направлении свыше 560 бойцов, пяти автомобилей, польской самоходной артиллерийской установки Krab, американской гаубицы М777, двух Д-20 и двух станций радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, армия России уничтожила два склада артиллерийских боеприпасов украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Конашенков рассказал, что российские войска освободили от украинской армии село Старомайорское в ДНР. Он уточнил, что также ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной технике противника у Великой Новосёлки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июня сообщил, что армия России за три дня освободила населённый пункт Рыжёвка на границе с Курской областью. Он предупредил, что такой же финал ждёт и другие территории, временно находящиеся под контролем ВСУ.

Президент России Владимир Путин 7 июня рассказал, что российские военные с начала 2024 года освободили территорию площадью 880 квадратных километров и 47 населённых пунктов в Донбассе. Российский лидер уточнил, что темп решения задач спецоперации можно нарастить, однако это приведёт к увеличению потерь среди российских военных, забота об жизнях и здоровье которых важнее.