Москва, 16 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области. Об этом 16 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — сказал он.

Генерал добавил, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, формированиям украинской теробороны и нацгвардии в районах Новосёлковки в Запорожской области, Урожайного и Владимировки в ДНР.

Конашенков проинформировал, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 135 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Вооружённые силы России освободили село Артёмовка в ЛНР и населённый пункт Тимковка в Харьковской области. Тогда же российские военные нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области и Невского в ЛНР.

10 июня Конашенков проинформировал, что российские войска освободили от украинской армии село Старомайорское в ДНР. Он уточнил, что также ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной технике противника у Великой Новосёлки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июня сообщил, что армия России за три дня освободила населённый пункт Рыжёвка на границе с Курской областью. Он предупредил, что такой же финал ждёт и другие территории, временно находящиеся под контролем ВСУ.