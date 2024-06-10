Москва, 10 июня, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью освободили от украинской армии село Старомайорское в ДНР. Об этом 10 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Владимир Гердо/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков отметил, что российские военные нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ около Великой Новосёлки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР.

Военный уточнил, что в результате этого украинские войска за сутки потеряли на этом направлении до 140 бойцов, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорску, Славянск и ряд небольших населённых пунктов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 9 июня написал, что ВС России за три дня освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью. Он подчеркнул, что другие территории, временно контролируемые ВСУ территории, ожидает такой же финал.

Президент России Владимир Путин 7 июня рассказал, что российские войска с начала года освободила 880 квадратных километров и 47 населённых пунктов в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что решение задач СВО можно ускорить, однако это повлечёт потери среди военных ВС России, а забота об их жизнях и здоровье важнее.