Берлин, 30 мая, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за снятие ограничений для Украины в рамках использования ею западного оружия для ударов по территории России, написал в своей статье для издание Politico обозреватель Ганс фон дер Бурхард.

Иван Шилов ИА REGNUM

О такой позиции главы немецкого правительства журналисту рассказал осведомлённый источник. При этом в публикации подчёркивается, что руководство ФРГ отказывается от своих прежних сомнений с осторожностью.

Politico также привело заявление пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрайта, который отметил, что не может раскрыть подробности тех договоренностей, которые были достигнуты Берлином и Киевом по вопросу использования немецкого оружия.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Украина попросила США снять ограничения на использование американского оружия для ударов по РФ. Киев сделал это обращение на фоне продвижения Вооружённых сил России в Харьковской области.

25 мая Олаф Шольц проинформировал о том, что Берлин не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку указанное вооружение можно контролировать только в Германии.

28 мая Politico со ссылкой на европейских дипломатов написало, что Германия и Италия выступили против нанесения украинской армией ударов западным оружием по целям на территории России. Так они отреагировали на соответствующее предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран Североатлантического альянса, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание.