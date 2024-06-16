Киев, 16 июня, 2024, 20:57 — ИА Регнум. США возобновили помощь Украине, но её объёмы упали до минимума, заявил бывший замглавы генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью телеканалу «НТА».

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что американский президент Джо Байден извинился перед Киевом за паузу в поставках вооружений, а потом направил транш размере $225 млн.

«Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок за всё это время», — посетовал отставной генерал.

Романенко напомнил, что Байден обещал передать Украине батареи ЗРК Patriot, находящиеся в Польше, но президент республики Анджей Дуда отказался лишаться средств ПВО, после чего глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона не было таких планов. Такие у Киева союзники, констатировал экс-замглавы генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, генерал бундесвера в отставке, глава военного комитета НАТО Харальд Куят в опубликованной 15 июня статье, заявил, что военное положение на Украине становится всё более безнадёжным для Киева. По его мнению, страны Запада ошиблись, рассчитывая на победу ВСУ за счёт поставок всё более мощных вооружений. Отставной военный сообщил, что США уже якобы готовы согласиться на завершение конфликта, но ещё нужно решение главы киевского режима Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия согласия России возобновить переговоры по мирному урегулированию на Украине. Для этого необходимо, чтобы ВСУ вывели все подразделения с территорий новых российских регионов. ВС РФ прекратят огонь, если начнётся отвод войск, а Киев объявит об отказе входить в НАТО, подчеркнул глава государства.