Берлин, 25 мая, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Берлин не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку такие системы могут контролироваться лишь в Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«Проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передаёт, это было бы оправдано лишь в том случае, если она сама будет определять и устанавливать цели. Это невозможно, поскольку мы не хотим стать участниками этого противостояния», — сказал глава немецкого правительства, слова которого привело украинское интернет-издание «Страна. ua».

Шольц подчеркнул, что Германия поддерживает Украину, но не позволит конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus, опасаясь их применения для ударов по Крыму. К такому выводу пришёл министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он считает, что всё больше европейских стран должны последовать примеру Лондона и поставлять оружие, разрешая его использование для ударов по территории России, включая Крым, который британцы считают украинским.

В начале мая Олаф Шольц на встрече с жителями города Люнебурга со смехом ответил на вопрос о нежелании передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, не всё оружие можно передавать без строгого контроля. Эти дальнобойные ракеты можно поставлять при условии, что за их использованием сохраняется строгий контроль, добавил он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Немецкие военные в том числе обсуждали, как при таком варианте развития ситуации скрыть участие в нём Германии.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что обсуждение применения немецкого оружия по Крымскому мосту относится к бесплодным фантазиям. Он добавил, что, если Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которую Берлин признаёт как российскую территорию, это уже будет нарушением конституции Германии.