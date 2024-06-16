Москва, 16 июня, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Убийство российского журналиста Никиты Цицаги в ДНР при обстреле ВСУ является очередным тяжким преступлением киевского режима, виновные понесут за это наказание, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном 16 июня на сайте МИД.

NEWS.RU Никита Цицаги

«Жестокое убийство Никиты Цицаги — ещё одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что это уже вторая атака на российских журналистов в течение недели и у этих нападений одинаковый почерк. Ранее под обстрел ВСУ попали сотрудники НТВ, из-за чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев получил тяжёлое ранение.

Россия требует осуждения действий украинской стороны от международных структур, а в первую очередь от ЮНЕСКО, которая обязана реагировать на нападения и убийства журналистов, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 16 июня нанесли удар по корреспонденту интернет-издания News.ru Никите Цицаги, когда он работал возле Никольского монастыря под Угледаром. Журналист погиб, выполняя профессиональный долг. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Цицаги с марта 2022 года приезжал в республику для освещения событий.

Следственный комитет России заявил, что установит всех, кто виновен в гибели Цицаги, и примет меры, чтобы привлечь их уголовной ответственности.

13 июня украинская армия нанесла удар по находившимся под Горловкой двум сотрудникам НТВ и офицеру сопровождения. Валерий Кожин умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Военкор Алексей Ивлиев лишился руки, его отправили в Москву.

Захарова обвинила ВСУ в преднамеренном ударе по российским журналистам в районе Горловки. Она добавила, что западные чиновники из международных организаций поощряют атаки киевского режима на представителей СМИ и становятся соучастниками преступлений.