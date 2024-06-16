Москва, 16 июня, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Американские истребители F-16 в случае передачи их киевскому режиму будут приоритетной целью для Вооружённых сил России, заявил 16 июня журналистам депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«F-16 станут приоритетной целью для их нейтрализации ещё на этапе передачи, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — процитировал его RT.

Шеремет добавил, что Россия будет расценивать как прямое спонсирование терроризма любые поставки вооружений Киеву.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 июня заявил, что ожидает от Дании в ближайшее время поставок Украине F-16. По его словам, этот вопрос он обсудил с датским премьер-министром Мэтте Фредериксен.

Издание Defense News сообщило, что в течение года после того, как 11 стран НАТО объявили, что будут готовить украинских пилотов для управления F-16, не получилось подготовить ни достаточного количества пилотов, ни инженеров для обслуживания самолётов. Кроме того, по информации издания, у тех, кого смогли подготовить, навыки оставляют желать лучшего.

Глава МИД России Сергей Лавров в мае предупредил, что передача Украине F-16 будет для Москвы преднамеренным сигналом НАТО в ядерной сфере, так как самолёты способны нести ядерное оружие. Он отметил, что альянс использовал эти истребили в том числе для совместных ядерных миссий.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию на фронте. Российская армия будет уничтожать эти американские самолёты так же, как до этого уничтожала другую технику, поставленную на Украину, подчеркнул глава государства.