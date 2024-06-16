Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Видео операции по освобождению заложников в ростовском СИЗО-1 16 июня опубликовала пресс-служба Росгвардии.

Кадр из видео

«Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — прокомментировала видеозапись пресс-служба ведомства.

На видео заснят момент, когда бандитов, захвативших заложников, уже ликвидировали. Силовики вызвали врачей для освобождённых, и машина скорой помощи заехала в ворота СИЗО.

Ведомство отметило, что преступников обезвредили бойцы спецподразделений управления Росгвардии по Ростовской области вместе со коллегами из регионального управления ФСИН России.

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Как сообщало ИА Регнум, операцию по освобождению заложников — оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя, — которых утром 16 июня захватила группа обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 Ростова, провёл спецназ. Преступники оказали сопротивление и были ликвидированы.

Выяснилось, что трое из тех, кто устроил нападение в СИЗО, в 2023 году были задержаны по статье о подготовке теракта. Они заявили, что являются членами ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), и продемонстрировали соответствующую символику на фото и видео.

По факту захвата заложников СК РФ возбудил уголовное дело. Спецназ провёл штурм СИЗО, заложников освободили.