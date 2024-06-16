Захватившие заложников в ростовском СИЗО назвали себя сторонниками ИГ*
* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ
Захватившие заложников в ростовском СИЗО назвали себя сторонниками ИГ
Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Захватившие заложников в ростовском СИЗО-1 назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), сообщил 16 июня источник «Известий».
Захватчики заложников в ростовском СИЗО
Как рассказал источник, ранее террористы планировали террористическую акцию, но во время подготовки к ней их задержали.
Как сообщало ИА Регнум, в ростовском СИЗО-1 группа обвиняемых захватила двух сотрудников управления ФСИН в заложники. В следственный изолятор прибыл наряд ОМОНа.