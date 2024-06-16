* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Захватившие заложников в ростовском СИЗО-1 назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), сообщил 16 июня источник «Известий».

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

Как рассказал источник, ранее террористы планировали террористическую акцию, но во время подготовки к ней их задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в ростовском СИЗО-1 группа обвиняемых захватила двух сотрудников управления ФСИН в заложники. В следственный изолятор прибыл наряд ОМОНа.