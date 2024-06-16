Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Спецназовцы начали штурм ростовского СИЗО-1, в котором утром 16 июня группа обвиняемых захватила двух заложников, сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Александр Вильф

Как сообщил источник канала, переговоры с захватившей заложников группой ни к чему не привели. На территорию следственного изолятора заехала машина скорой помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895909" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обстановка у ростовского СИЗО в данный момент

Канал опубликовал кадры, на которых видно, что дорога к СИЗО перекрыта.

Как сообщало ИА Регнум, на территории СИЗО-1 в Ростове утром 16 июня произошло нападение: группа обвиняемых, в том числе по статье о терроризме, захватила в заложники инспектора-надзирателя и оперативного сотрудника.

Бандиты потребовали, чтобы им предоставили автомобиль. К настоящему моменту известно, что в нападении участвовали пять человек. Они выложили фото с флагом ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и назвали себя её сторонниками.

Источники в силовых структурах сообщили, что обвиняемые находились в разных камерах. Силовики не исключили версию, согласно которой действиями бандитов руководили извне. Трое из них в 2023 году были задержаны по статье о подготовке к теракту в здании суда в Карачаево-Черкесии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Захват заложника» (ст. 206 УК РФ).