Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Фотографии террористов, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области и захватили в заложники двух сотрудников ведомства, появились 16 июня в распоряжении ИА Регнум.

Террористы, взявшие в заложники двух сотрудников ФСИН в Ростовской области

Правоохранители также установили личности террористов. Это Сайпудинов М. Ш, обвиняемый по статьям 161 часть 2, пункты а и г, и 162 УК РФ («Открытое хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или с угрозой применения такого насилия» и «Хищение имущества, обязательно сопровождаемое насилием, опасным для здоровья или для жизни, либо с угрозой применения указанного насилия»); Цицкиев А. М — часть 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»); Камнеев Д. В — часть 2 статьи 288.2 УК РФ («Присвоение полномочий должностного лица»); Гиреев Т. М. и Акиев Ш. А. — оба по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Личность шестого террориста пока не установили. Гиреева, Цицкиева и Акиева осудили в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовке теракта (планировали нападение на здание Верховного суда КЧР). Утром 16 июня они выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть, где взяли заложников.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 июня пресс-служба ФСИН сообщила о захвате в заложники двух сотрудников ведомства обвиняемыми, содержавшимися в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области. Отмечалось, что с террористами ведутся переговоры.

На место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по области, а также сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Позднее к ростовскому СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа.

Во ФСИН 16 июня сообщили, что на место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ведомства.