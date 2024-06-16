Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В заложниках у террористов в ростовском СИЗО находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель, сообщил 16 июня осведомлённый источник.

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

«В заложниках оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель», — сообщил он «РИА Новости».

Обвиняемые в СИЗО под Ростовом захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. На место прибыли начальник ГУ ФСИН по региону, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, а также наряд ОМОН. У СИЗО дежурят скорая и спасатели.

Террористы назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Появились также фото террористов. Сообщалось, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы потребовали машину.