Берлин, 16 июня, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Ситуация на линии фронта в конфликте на Украине становится всё более безнадёжной для украинских войск. Такое мнение 15 июня высказал отставной генерал бундесвера, глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для издания Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению эксперта, западные страны чересчур долго ошибочно считали, что Киев может победить в конфликте с помощью поставок нового и всё более мощного оружия.

«В действительности же военная ситуация становится всё более безнадёжной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку», — написал он.

Куят также отметил, что, по его мнению, США якобы готовы к завершению конфликта на Украине и теперь в этом вопросе всё зависит от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая пресс-служба генштаба ВСУ признала ситуацию на красноармейском направлении самой сложной для украинской армии. Ранее в этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал, что Киев повысил вдвое план по мобилизации в трёх подконтрольных ему областях.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский 14 июня назвал мирную инициативу Путина по Украине «ультиматумом». Он также заявил, что российские военные якобы продолжат наступать и после выполнения Киевом условий Москвы.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом. Он назвал условиями для этого полный вывод ВСУ из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ киевского режима от вступления в НАТО.

Глава государства также назвал ещё одним условием отмену антироссийских санкций Запада указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному разрешению конфликта международными договорами, в которых пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. По его словам, также Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Президент уточнил, что ситуация на фронте постоянно изменяется не в пользу Киева, из-за чего со временем условия для начала мирных переговоров могут измениться.