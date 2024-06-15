Киев, 15 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Генеральный штаб украинской армии признал, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась на красноармейском направлении. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба генштаба в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск. — Прим. ред.) направлении», — проинформировали в генштабе ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Глава государства назвал условиями для этого полный вывод украинских войск из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Ещё одним условием для переговоров президент назвал отмену антироссийских санкций Запада. Путин также указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному разрешению конфликта международными договорами, где будут прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Глава государства уточнил, что, кроме этого, Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Путин также отметил, что ситуация в зоне боевых действий постоянно изменяется не в пользу киевского режима, а потому с течением времени условия для начала мирных переговоров могут измениться.