Мелитополь, 15 июня, 2024, 12:42 — ИА Регнум. План по мобилизации вдвое повысили в трёх областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом 15 июня сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, киевские власти повысили план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

«План по отлову людей на улицах увеличен в два раза», — привели слова Рогова «Известия».

Как передавало ИА Регнум, украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что насильно мобилизованные в армию жители Украины будут «внутренне мстить» киевским властям, сдаваясь в плен или дезертируя. По его словам, проводимая Киевом насильственными методами мобилизация не даёт каких-либо серьёзных результатов. Он добавил, что в этой ситуации не помогут ни заградотряды, ни какие-либо подобные меры.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что на контролируемой Киевом территории в мае призвали такое же количество военнообязанных, как за предыдущие четыре месяца в целом. При этом он признал, что в число мобилизованных попали порядка 2–3 тыс. сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Президент России Владимир Путин 7 июня отметил, что киевский режим продолжит снижать призывной возраст на территории Украины. Глава государства подчеркнул, что такое условие поставили украинской стороне США для продолжения оказания военной помощи.