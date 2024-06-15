Москва, 15 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова перед стартом так называемой мирной конференции по Украине заявила, что если там хотят спасти мир, то нужно обсуждать предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина», — посоветовала дипломат.

В этой связи Захарова в беседе с ТАСС подчеркнула, что не понять предложения российского лидера по Украине могут лишь те, кто не хочет мира.

«Мирная» конференция по Украине, на которую не пригласили Россию, начнётся 15 июня в Бюргенштоке в Швейцарии и продлится по 16 июня. Многие страны, понимая бесперспективность этой встречи, отказались от участия. Число участников конференции снизилось до 78, при этом Берн изначально заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

От участия в саммите в Швейцарии, в частности, отказались Китай и Саудовская Аравия.

Президент назвал «мирную» конференцию паноптикумом. На встрече с руководством МИД Путин 14 июня назвал условие для начала переговоров с Киевом. Так, украинская армия должна вывести войска со всех территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Другим условием станет отказ Киева от вступления в НАТО. Мирное соглашение следует подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права и интересы русскоязычных жителей на Украине, добавил Путин.

Российский лидер также добавил, что конференция по Украине, запланированная в Швейцарии, нужна её организаторам в качестве уловки, чтобы отвлечь всеобщее внимание.