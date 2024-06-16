Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проверят версию о том, что действия боевиков, захвативших заложников в ростовском СИЗО, могли координироваться извне. Об этом 16 июня рассказал представитель правоохранителей.

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

По его словам, которые процитировал телеканал «Москва-24», преступники тщательным образом готовились к совершению преступления и, вероятно, в течение нескольких месяцев.

Представитель правоохранительных органов отметил, что все участвовавшие в захвате заключённые находились в разных камерах, однако при этом поддерживали связь, координируя свои действия, и им могли помогать.

«Проверяется одна из версий, что действия людей в изоляторе координировали извне», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 июня находящиеся в СИЗО-1 ГУ ФСИН по Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ведомства. На место инцидента приехал начальник ГУ ФСИН по региону вместе с сотрудниками взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. После этого начались переговоры по освобождению заложников.

Позднее стало известно, что преступникам отрезали путь к оружейной, так как все входы и выходы на захваченный бандитами участок заблокировали. На место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

В ходе переговоров преступники потребовали машину, чтоб покинуть страну. Сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти заключённых: трое из них проходят по статьям за терроризм, один — за разбой и один — за присвоение полномочий должностного лица.

Террористы также назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Движение транспорта на прилегающих к СИЗО улицах в центре Ростова-на-Дону ограничили.