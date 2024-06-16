Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Находящиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН по Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ФСИН России.

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«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что на место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по региону, а также сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Сейчас идут переговоры по освобождению заложников.

«Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля заключённый в тюрьме в нидерландском городе Херхюговарде взял в заложники двух сокамерников. По данным СМИ Нидерландов, на месте инцидента работали несколько полицейских подразделений.

В конце марта преступники захватили несколько заложников в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. На место инцидента прибыли несколько подразделений полиции и спецназа, жителей расположенных рядом с кафе домов эвакуировали.

Вооружённый мужчина 1 февраля взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Стамбуле. На место происшествия прибыл спецназ полиции, перекрывший улицы вокруг предприятия.