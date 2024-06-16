Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В Ростовскую область, где ранее обвиняемые захватили заложников в местном СИЗО, выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Han Jae Ho Захват заложников

«В связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — проинформировали в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 июня пресс-служба ФСИН сообщила о захвате в заложники двух сотрудников ведомства обвиняемыми, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области. На место инцидента прибыл начальник ГУ ФСИН по региону, а также сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

В начале апреля заключённый в тюрьме в нидерландском городе Херхюговарде взял в заложники двух сокамерников. На место происшествия прибыли несколько полицейских подразделений.

Преступники 30 марта захватили несколько заложников в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Прибывшие на место подразделения полиции и спецназа эвакуировали жителей домов, расположенных рядом.