Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Движение транспорта в центре Ростова-на-Дону на улицах, прилегающих к СИЗО, в котором произошёл захват заложников, ограничили, сообщил 16 июня rostov. aif.ru.

Кадр из видео

Перекрыта улица Горького, ограничено движение по Кировскому проспекту от улицы Красноармейской до улицы Суворова, по улице Горького от Университетского переулка до Кировского проспекта, по улице Суворова от Университетского переулка до Кировского проспекта.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 16 июня группа обвиняемых в ростовском СИЗО-1 захватила двух сотрудников управления ФСИН. Они потребовали машину.

Обвиняемые содержались в следственном изоляторе по статье о терроризме: ранее их задержали при подготовке теракта. Террористы назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).