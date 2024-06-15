Киев, 15 июня, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Украина не согласится на территориальные уступки при решении конфликта с Россией, но планирует представить Москве план его урегулирования по итогу «мирного саммита» в Швейцарии, заявил глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак.

President.gov.ua Андрей Ермак

«Никакого компромисса с независимостью, ни компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень ясно дали понять наше видение мирного плана и этой процедуры», — привёл слова Ермака «24 канал».

Он отметил, что на швейцарской конференции обсудят принципы мирного плана, после чего будут искать возможность представить его России.

По словам главы офиса Владимира Зеленского, Украина готова выслушать предложения от государств-участников саммита, но у страны есть сформированная позиция. Ермак не исключил что переговоры по мирному урегулированию конфликта могут пройти на втором подобном саммите с участием России.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии без участия России. Понимая бесперспективность этой встречи, многие страны отказались от участия в ней. Число участников саммита снизилось до 78 стран, при этом Берн заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам. От участия, в частности, отказались Китай и Саудовская Аравия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения президента Владимира Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

На Украине отвергли мирные предложения Путина. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительными» для международного права.