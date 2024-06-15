Швейцария, 16 июня, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Участники саммита по Украине в Швейцарии рискуют потерпеть крах и не найти путь к «справедливому миру». Об этом 15 июня сообщает агентство Bloomberg.

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«Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — поясняется в материале.

Подчёркивается, что попытки участников конференции найти путь к «справедливому миру» могут провалиться. На встречу прибыли делегации из более чем 90 стран, но как свидетельствует список участников, добиться максимальной поддержки от мировых лидеров оказалось непростой задачей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Камала Харрис 15 июня на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что считает предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию призывом к капитуляции Киева.

14 июня Путин заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, если Киев выведет войска из новых российских регионов. Он также пообещал, что Вооружённые силы России остановят боевые действия, если начнётся отвод ВСУ, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков15 июня заявил, что многие представители западных стран в ходе конференции по Украине высказались о предложении российского лидера, но все заявления носили неконструктивный характер.

Швейцария проводит 15–16 июня конференцию по Украине в Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не примут участия в конференции. Россию на мероприятие не пригласили, в Кремле в связи с этим заявили, что без участия российских представителей искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте бесперспективно.