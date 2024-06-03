Вашингтон, 3 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан примут участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, сообщила 3 июня пресс-служба Белого дома.

ТАСС/Paul Christian Gordon/ZUMA Press Wire Вице-президент США Камала Харрис

«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите по вопросам мира на Украине», — сказано в сообщении.

Также в Белом доме уточнили, что Соединённые Штаты на саммите помимо Харрис будет представлять помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Агентство Bloomberg 24 мая сообщило, что президент США Джо Байден не поедет на конференцию в Швейцарии, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о том, что изначальный замысел главы киевского режима провалился. Он отметил, что на мероприятие пригласили 160 стран и оно первоначально планировалось как «глобальное», однако, по последним данным, на него приедут представители лишь 70 государств, большая часть из которых направит на саммит только наблюдателей невысокого ранга.