Берн, 15 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал конкретное предложение по разрешению конфликта на территории Украины. Об этом 15 июня заявил шеф-редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона», — сказал он.

Кеппель также назвал воровством принятое странами «Группы семи» решение передать Киеву 50 млрд долларов за счёт доходов с замороженных на Западе российских активов, подчеркнув, что у него скептическое отношение к этой инициативе.

По словам журналиста, такие действия западных стран будут способствовать только большей конфронтации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине в случае выведения киевским режимом войск из новых российских регионов. Путин также пообещал, что ВС России прекратят огонь в зоне спецоперации, если украинские власти начнут отводить силы и объявят об отказе от идеи вступить в НАТО.

Глава государства назвал ещё одним условием отмену антироссийских санкций Запада и указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, в которых будут прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Путин добавил, что Киев и Запад также должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает инициативу Путина мирной. По его утверждению, это предложению подтверждает стремление Москвы достичь военных целей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал инициативу Путина «ультиматумом». Он также заявил, что российские военные якобы продолжат наступление и после выполнения Киевом условий Москвы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 июня назвал реакцию Запада на предложение президента России широкой, но неконструктивной. Ранее он рассказал, что президент назвал ожидаемой реакцию Запада и Киева на его предложение о мире.