Москва, 15 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом 15 июня сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

АP/TASS Андрей Рублёв

«Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде в Париже», — процитировало его слова издание «Спорт-Экспресс».

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. ITF собирается объявить окончательный состав участников теннисного турнира 4 июля.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса допустила всех указанных в заявке ФТР российских теннисистов на Олимпийские игры в Париже. Глава федерации утончил, что у ITF нет ни одного нарекания к ФТР и никаких ограничений по формированию состава.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. По требованию комитета спортсмены двух стран должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. При этом представителям командных видов спорта сразу отказали в такой возможности.

В январе 2024 года Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду. Уточнялось, что атлеты из двух стран смогут принять участие в квалификации, начиная с регаты «Последний шанс» и заканчивая олимпийской регатой в Марселе.

Восемь российских борцов в апреле завоевали лицензии для участия на Олимпийских играх в Париже на квалификационных соревнованиях в Баку. Лицензии получили Артур Найфонов, Алихан Жабраилов, Сергей Семёнов, Милад Алирзаев, Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева.