Женева, Швейцария, 9 декабря, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

По решению исполнительного комитета МОК, к участию в Олимпиаде допустят тех, кто прошёл квалификацию.

Атлеты выступят без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Специального отбора на Игры для россиян и белорусов не предусмотрено, это произойдёт на общих основаниях. Представителям командных видов спорта изначально отказали в такой возможности.

Кроме того, МОК не разрешил вернуться на международную арену представителям спортивных ведомств ЦСКА и «Динамо» за их связь с силовыми структурами.

Международная организация также отказалась приглашать на Игры представителей правительств России и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такой подход МОК абсолютно неприемлемым. Дискриминационные условия противоречат спортивным принципам и наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту, сказал он.

В МИД РФ решение об участии в Олимпиаде оставили за самими спортсменами. Только им и профессиональному сообществу решать ехать или нет на соревнования в Париж. Официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову не удивила поздняя публикация критериев МОК, поскольку цель тех, кто это делает, — нанести России как можно больший ущерб во всём.

Президент России Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из РФ. Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, сказал глава российского государства.