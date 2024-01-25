Москва, 26 января, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе организации.

Atos Олимпийские игры

«Тем, кто соответствует необходимым категориям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в распространённом пресс-службой World Sailing заявлении.

Отмечается, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие квалификации, начиная с регаты «Последний шанс» и заканчивая олимпийской регатой в Марселе, которая пройдёт с 20 по 27 апреля.

Напомним, что World Sailing приняла решение приостановить участие спортсменов из России в соревнованиях под своей эгидой 1 марта 2022 года, 24 мая 2023 года отстранение продлили.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Согласно сообщению, опубликованном на официальном сайте организации, спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, будут допущены до игр в нейтральном статусе при соблюдении ряда строгих условий.

В начале января игроки молодёжной сборной Украины по футболу обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго и министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере с требованием не допустить спортсменов из России к участию в соревнованиях. Подписавшие обращение заявили, что некоторые из российских спортсменов, получивших лицензии на выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе, якобы поддерживают проведение Россией специальной военной операции, что нарушает ряд поставленных МОК требований.