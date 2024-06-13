Москва, 13 июня, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Christopher Pike / Global Look. Press

«Получили ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. У нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет», — процитировал Тарпищева телеканал «Матч ТВ».

Глава федерации добавил, что окончательную заявку организация направит до 19 июня.

Согласно рейтингу на Олимпийские игры от мужчин могут попасть Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин. У женщин должны войти в заявку Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. По информации СМИ, окончательный состав участников теннисного турнира Олимпиады ITF объявит 4 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе. По требованию комитета представители двух стран должны выступать без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Представителям командных видов спорта изначально отказали в такой возможности. Среди условий также непричастность к военным или силовым структурам (общества ЦСКА и «Динамо») и запрет на использование любой военной символики.

В январе 2024 года Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры 2024. Отмечалось, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие квалификации, начиная с регаты «Последний шанс» и заканчивая олимпийской регатой в Марселе.

В апреле восемь российских борцов завоевали лицензии для участия в парижской Олимпиаде. Квалификационные соревнования с 5 по 7 апреля прошли в Баку. Лицензии завоевали Артур Найфонов, Алихан Жабраилов, Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Ханум Велиева, Милад Алирзаев и Сергей Семёнов.