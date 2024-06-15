Вашингтон, 15 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис на саммите в Швейцарии объявит о выделении Украине почти 1,5 млрд долларов на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, в эту сумму входят финансирование помощи в области энергетики в размере 500 млн долларов и перенаправление 324 млн долларов из ранее объявленных средств на энергетические нужды.

Кроме того, согласно заявлению, 379 млн долларов гуманитарной помощи направят на удовлетворение неотложных потребностей беженцев и перемещённых лиц.

Также указано, что Госдеп совместно с Конгрессом намерен предоставить 300 млн долларов на нужды украинских правоохранительных органов и пограничников.

Как передавало ИА Регнум, в мае Германия выделила Украине грант в размере 45 млн евро на восстановление объектов энергетики. Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что деньги направят на строительство новой высоковольтной линии, которая увеличит стабильность соединения украинской и европейской энергосистем. Кроме того, часть средств предусмотрена для закупки высоковольтного оборудования и восстановления энергетических объектов в центральных областях Украины.

Ранее власти Украины сообщили о повреждении 800 объектов теплоснабжения. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на их восстановление потребуется не меньше 1 млрд долларов.

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымским мосту, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.