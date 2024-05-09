Киев, 9 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Германия выделила «Укрэнерго» грант в размере 45 млн евро на восстановление объектов энергетики. Об этом сообщила украинская компания.

«Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и директор немецкого банка KfW по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Вероника Гарсиа дель Арко вместе с главой представительства KfW на Украине и в Молдавии Лоренцо Гесснером подписали грантовое соглашение на 45 млн евро», — следует из текста сообщения.

Уточняется, что стороны подписали договор во время встречи министра экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Кудрицкий сообщил, что деньги направят на строительство новой высоковольтной линии, которая увеличит стабильность соединения украинской и европейской энергосистем. Кроме того, часть средств предусмотрена для закупки высоковольтного оборудования и восстановления энергетических объектов в центральных областях Украины.

Также «Укрэнерго» сообщила, что с начала 2022 года на восстановление объектов энергетики с помощью немецкого банка KfW уже привлекла свыше 177 млн евро в виде кредитов и грантов.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Украины сообщили о повреждении 800 объектов теплоснабжения. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на их восстановление потребуется не меньше 1 млрд долларов.

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымским мосту, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.