Москва, 10 июня, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Украинский военный на плоту, сделанном из пустых пластиковых бутылок, переплыл через Днепр, чтобы сдаться в плен России. При этом он предварительно связался с российскими бойцами через чат-бот Free soldier, сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

Силовики рассказали, что переправу украинского военного готовили почти три месяца.

Пленный сообщил, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление. Он понимал, что ничем хорошим это не закончится, и поэтому решился на побег и сдачу в плен, написала «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за неделю взяли в плен 27 украинских солдат, информировал 7 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бойцы ВС РФ в зоне спецоперации взяли в плен очередного наёмника, воюющего на стороне ВСУ. Он приехал из Колумбии.