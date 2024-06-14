Москва, 14 июня, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел 14 июня рассказал о разговоре, состоявшемся в 2014 году, с американским лидером Бараком Обамой.

РИА Новости/Алексей Никольский Президент России Владимир Путин и экс-президент США Барак Обама

«21 февраля состоялся по инициативе американской стороны разговор с моим американским визави», — заявил российский лидер.

Путин пояснил, что суть беседы заключалась в том, что американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции.

Лидеры двух стран тогда договорились работать сообща для стабилизации ситуации на Украине. Так, Россия должна была убедить действующего президента Украины вести себя сдержанно, США тогда призвали бы оппозицию к порядку.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 14 июня прибыл на встречу с руководством МИД. Глава государства выступил с речью, в которой поднял все главные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

Путин в тот же день заявил, что истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ. Президент отметил, что Запад делает всё для того, чтобы конфликт затягивался.

Говоря о путях разрешения конфликта на Украине, Путин заявил, что Москве нужно полное урегулирование, а не его заморозка. Он добавил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.