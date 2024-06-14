Москва, 14 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с руководством Министерства иностранных дел все главные вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Об этом 14 июня рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Александр Казаков/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Всё будем обсуждать. Украину. Все главные вопросы», — привело его слова Life.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент заявил, что Россия стремится победить в украинском конфликте и добьётся победы. Глава государства отметил, что Москва не будет «со всеми воевать», добавив, что нужно добиться таких условий, чтобы они соответствовали российским интересам и были максимально надёжными.

В декабре 2023 года Путин рассказал, что США собирались разделить Россию и подчинить эти части по отдельности, как раньше сделали это с Европой. Глава государства уточнил, что Вашингтон провёл на Украине отдельную работу с опорой на местных националистов.

Глава государства также напомнил, что после развала СССР Запад начал сотрудничать в России с «пятой колонной», террористами и сепаратистами, что, по его мнению, было попыткой устранить конкурента на геополитической арене.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько 7 июня заявил ИА Регнум, что Запад продолжает пытаться уничтожить Россию как единое государство, очень похожее на Европу, но не соответствующее европейским стандартам и нормам. Эксперт отметил, что Путин, по его словам, бросил вызов Западу и не позволил этого сделать.