Путин заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет
Москва, 14 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, заявил президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел.
«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — заявил российский лидер.
Путин указал на то, что всё больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.
По словам президента, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки. Говоря о Евразии, российский лидер отметил высокие темпы трансформации региона, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов. Так, на основе новой политической и экономической реальности, как подчеркнул Путин, формируются контуры многополярного мироустройства.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин заявил о стоящей задаче по строительству нового мира. Президент обратил внимание на то, что за последние 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. В связи с этим глава государства подчеркнул, что перемены требуют изменения коренных принципов международных отношений.
В ноябре 2023 года Путин также исключил возможность формирования нового миропорядка без участия России как независящего ни от кого государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне заявил, что переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым, и для этого понадобится целая историческая эпоха. Он также указал на активные попытки США помешать этому процессу.