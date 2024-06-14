Москва, 14 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, заявил президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

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«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — заявил российский лидер.

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Путин указал на то, что всё больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.

По словам президента, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки. Говоря о Евразии, российский лидер отметил высокие темпы трансформации региона, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов. Так, на основе новой политической и экономической реальности, как подчеркнул Путин, формируются контуры многополярного мироустройства.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин заявил о стоящей задаче по строительству нового мира. Президент обратил внимание на то, что за последние 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. В связи с этим глава государства подчеркнул, что перемены требуют изменения коренных принципов международных отношений.

В ноябре 2023 года Путин также исключил возможность формирования нового миропорядка без участия России как независящего ни от кого государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне заявил, что переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым, и для этого понадобится целая историческая эпоха. Он также указал на активные попытки США помешать этому процессу.