Москва, 14 июня, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Сейчас истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметил президент, кризис на Украине готовил и спровоцировал Запад, который теперь делает всё для того, чтобы он бесконечно затягивался и при этом ослаблял, взаимно ожесточал народы двух стран.

«Именно нынешние истинные хозяева Украины, а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня глава государства отметил, что Киев будет продолжать снижать призывной возраст для проведения принудительной мобилизации на контролируемой им территории. Путин уточнил, что такое условие поставили киевскому режиму США для продолжения оказания военной помощи.

Президент также заявил, что всё сегодняшнее украинское руководство, включая лидера киевского режима Владимира Зеленского, заменят. Глава государства пояснил, что именно поэтому власти Украины могут принимать любые меры, включая снижение мобилизационного возраста.